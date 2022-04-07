Тибо Куртуа высказался о победе «Реала» в матче с «Челси»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче с «Челси» в Лиге чемпионов со счётом 3:1.

«Мы хорошо провели начало матча против команды, которая играет очень интенсивно. Мы создавали моменты – попали в перекладину, затем забили два гола, потом ещё не забили в двух ситуациях. Было жалко пропустить этот гол. Я коснулся мяча, но этого не хватило, чтобы остановить его. Второй тайм мы начали с забитого мяча. Мы не можем думать, что дело сделано. Футбол устроен так, что их ранний гол может вернуть их в игру. Мы должны играть в свою игру, когда наши болельщики подталкивают нас вперед, как это было в игре с «ПСЖ». Нужно играть так, будто счёт равный и нам нужно выиграть матч», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).