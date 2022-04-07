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«Челси» — «Реал» — 1:3, обзор матча четвертьфинала Лиги чемпионов, видео голов Бензема и Хаверца, 6 апреля 2022 года

Месси, отдай «Золотой мяч» Бензема! Для лидера «Реала» даже «Челси» – не соперник
Михаил Рождественский
«Челси» — «Реал» — 1:3, обзор матча
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Этот перформанс Карима войдёт в историю. Кажется, Мадрид одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов.

Во вторник центральный матч игрового дня в Лиге чемпионов между «Сити» и «Атлетико» разочаровал. Зато сегодня получился огонь! «Челси» и «Реал» выдали матч, который войдёт в историю.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Бензема – 21'   0:2 Бензема – 24'   1:2 Хаверц – 40'   1:3 Бензема – 46'

Сюрпризов с составами не было. У «Челси» на скамейке остался стомилионный Лукаку, но разве этим кого-нибудь удивишь? Хотя сюрприз всё же был — на скамейке «Реала». Там все ждали увидеть Анчелотти-младшего, а приехал старший.

«Челси» начал матч по-хозяйски и на первой же минуте создал момент. Винисиус вместо ответа в атаке первым делом разозлил игроков лондонцев, издевательски перебросив мяч через соперника на фланге. После этого бразилец ожидаемо стал получать по ногам.

К 10-й минуте «Реал» собрался и выдал топовую контратаку, но Винисиус стал мудрить и зарядил в перекладину. Первый звоночек. Однако атаки атаками, а жуть в обороне «Реала» никто не отменял. К Милитао и Алабе в последнее время и так было полно вопросов, так бразилец ещё и устроил бенефис. Сначала Эдер на ровном месте «привёз» штрафной и сел на жёлтую карточку, а затем получил в бок и выбыл из игры. Но потом вернулся.

А на 21-й минуте случился гол «Реала». И это уже классика! Стенка Винисиуса с Бензема, бразилец подал, француз вонзил головой. Ничего лишнего! Для второго гола понадобилось всего три минуты. И снова класс. Модрич в одно касание подал с полуфланга, Бензема пробил головой в противоход. Настоящий нокаут. Несчастный Тухель, глядя на простые голы «Реала», бесился на бровке, а Анчелотти выглядел так, будто проигрывает его команда. Дичайший контраст эмоций.

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«Челси», получив два, ожидаемо стал давить, но «Реал» вёл себя как хищник. Каждая контратака — супермомент. Вдобавок у хозяев ничего не получалось в атаке. Доходило даже до дальних ударов Канте, а это явный показатель безысходности.

На 40-й минуте «Челси» всё же ответил. Оказалось, что, чтобы забить «Реалу», нужно воспользоваться его же оружием. Гол Хаверца — практически копия второго мяча Бензема. Правда, «Реал» сразу же чуть не забил третий. Бензема шёл на хет-трик, но промазал в более простой ситуации, чем при двух первых голах.

И хоть к перерыву разница в счёте была всего один мяч, но ощущение было, будто на поле команды разного класса. «Челси» играл сыро, а «Реал» — на классе. И даже не верится, что год назад картина была полностью противоположной. Статистика подтвердила: «Реал» из семи ударов пять нанёс в створ, «Челси» — всего два из восьми.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Тухель потратил перерыв на мозговой штурм и решил сделать двойную замену. Он снял Кристенсена и Канте, а выпустил Ковачича и Зиеша. И этот ход вполне мог бы перевернуть игру, но в полной мере мы этого уже никогда не узнаем. Потому что «Реал» взял и тут же забил третий. Хотя это не столько заслуга «Реала», сколько «привоз» «Челси». Менди и Рюдигер устроили клоунаду в обороне, а Бензема закатил в пустые свой третий мяч. Месси, отдай ему «Золотой мяч»!

После того как планы Тухеля были разрушены его же игроками, он смирился, что есть только один шанс. И выпустил Лукаку. Идея банальна до безобразия — «Челси» сфокусировался на навесах. И вполне мог сократить разрыв в счёте, но Ромелу настолько ошалел от свободы в нескольких метрах от ворот, что не попал головой.

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Картина второго тайма — максимально предсказуемая. Бегающий впереди «Челси» — под 60 процентов владения, 10 ударов. И «Реал» — спокойный как удав.

Апофеоз ментального преимущества «Реала» — выход Бэйла. Можете себе представить, чтобы Гарет вышел в самый напряжённый момент важнейшей встречи? А он вышел на 86-й минуте, потому что матч уже был выигран. Вдобавок появился Дани Себальос, про существование которого вы легко могли забыть. А концовка матча получилась не особо событийной. Так и закончили — 1:3.

Итог простой: «Реал» (особенно если до ответного матча ничего не случится с Бензема) одной ногой в полуфинале Лиги чемпионов. А кризисный «Челси», который всего за несколько дней до этой игры получил на своём поле четыре от «Брентфорда», оказался в этом противостоянии не в то время. Хотя совсем недавно именно команда Тухеля казалась фаворитом!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Ну а Бензема — это Бензема. Когда топ-футболист переживает пик карьеры, это всегда красиво и эпично. Вот и Карим не исключение — по хет-трику в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд. И не условным АЕКам, а «ПСЖ» и «Челси».

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