«Монако» обыграл «Труа» в матче 31-го тура Лиги 1. Головин отдал голевую передачу

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) в рамках 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Труа». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник «Монако» Каю Энрике. На 39-й минуте ответный мяч забил нападающий «Труа» Айки Агбо, ему ассистировал Флорьян Тардье.
На 57-й минуте нападающий хозяев Кевин Фолланд вывел монегасков вперёд, голевой пас отдал российский полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел в стартовом составе «Монако» на матч с «Труа» и провёл на поле 78 минут.
«Монако» в 31 матче набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Труа» (32) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».
- 10 апреля 2022
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