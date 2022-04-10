Джордан Ларссон отдал голевую передачу в дебютном матче за АИК

Сегодня, 10 апреля, во втором туре чемпионата Швеции сезона-2022 АИК принимал дома «Норрчёпинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч был забит в первом тайме. На 15-й минуте отличился защитник Александер Милошевич, ему ассистировал Джордан Ларссон. Отметим, что это дебютный матч Ларссона в новом клубе после того, как футболист приостановил контракт с московским «Спартаком».



Напомним, соглашение форварда с красно-белыми приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в АИКе.



В нынешнем сезоне 24-летний швед в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

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