Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий АИКа Джордан Ларссон высказался о возможном возвращении в Россию

Нападающий АИКа Джордан Ларссон высказался о возможном возвращении в Россию
Комментарии

Нападающий АИКа Джордан Ларссон, приостановивший свой контракт со «Спартаком», высказался о возможном возвращении в Россию по окончании нынешнего сезона.

«Есть ли ещё вариант с Россией? У меня всё ещё есть контракт. Он будет рассчитан ещё на один год начиная с 30 июня. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Ларссона SVT Sport.

Соглашение форварда с красно-белыми приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в АИКе. «Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне 24-летний швед в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022