Нападающий АИКа Джордан Ларссон высказался о возможном возвращении в Россию

Нападающий АИКа Джордан Ларссон, приостановивший свой контракт со «Спартаком», высказался о возможном возвращении в Россию по окончании нынешнего сезона.
«Есть ли ещё вариант с Россией? У меня всё ещё есть контракт. Он будет рассчитан ещё на один год начиная с 30 июня. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Ларссона SVT Sport.
Соглашение форварда с красно-белыми приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в АИКе. «Спартак» в 23 матчах набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне 24-летний швед в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.
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