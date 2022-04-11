Стали известны даты отборочного турнира детского фестиваля «Чемпионата» в Сызрани

С 13 по 15 мая 2022 года в Сызрани на стадионе «Центральный» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 года рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с организатором турнира: +7 937 668-28-88, Огурцов Алексей Петрович.

Приглашаем жителей и гостей Сызрани поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона «Центральный»: г. Сызрань, ул. Победы, д.66.

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.

Отборочные турниры проходят в мае по всей стране, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».