Манчини: у Италии должны быть силы, чтобы отреагировать

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился мнением, что у национальной сборной должны быть силы, чтобы реагировать и одерживать более значимые победы, чем те, которые они уже одержали. Манчини высказался по поводу того, что сборная Италии не примет участие в чемпионате мира.
«Спорт состоит из побед и поражений. Иногда бывают невероятные победы, как у нас на Евро. Мы по-прежнему являемся действующими чемпионами и будем ими в течение следующих двух лет. Это важно. Иногда в футболе приходится сталкиваться с трудными ситуациями. Мы должны иметь силы, чтобы отреагировать. Могут возникнуть большие эмоции, которые приведут к ещё большим победам, чем те, которые мы уже одержали», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Sportmediaset.
- 11 апреля 2022
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