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Экс-игрок «Реала» находится в критическом состоянии в больнице после аварии

Экс-игрок «Реала» находится в критическом состоянии в больнице после аварии
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон был доставлен в больницу в критическом состоянии после автомобильной аварии, сообщает Marca.

По информации источника, сегодня, 11 апреля, автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). На данный момент бывший футболист «Реала» находится в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу.

«Состояние Фредди Ринкона оценивается как тяжёлое. У него серьёзные травмы головы, ему предстоит операция», — сообщил главный врач больницы «Имбанако» Лауреано Кинтеро.

Ринкон защищал цвета «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.

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