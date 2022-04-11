Дубль Арнаутовича принёс «Болонье» победу в матче Серии А с «Сампдорией»
Поделиться
В матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Болонья» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 61-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. Результативную передачу отдал защитник хозяев Митчелл Дейкс. На 76-й минуте Арнаутович оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Болонья» набрала 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (29) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (68). В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» сыграет с туринским «Ювентусом», а «Сампдория» проведёт встречу с «Салернитаной».
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:14
-
00:04
- 11 апреля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:37
-
23:29
-
23:22
-
23:17
-
23:06
-
22:53
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:53
-
21:46
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:26
-
21:13
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:36
-
20:25
Партнерский контент