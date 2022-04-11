Дубль Арнаутовича принёс «Болонье» победу в матче Серии А с «Сампдорией»

В матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Болонья» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 61-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. Результативную передачу отдал защитник хозяев Митчелл Дейкс. На 76-й минуте Арнаутович оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



«Болонья» набрала 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (29) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (68). В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» сыграет с туринским «Ювентусом», а «Сампдория» проведёт встречу с «Салернитаной».