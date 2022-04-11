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Дубль Арнаутовича принёс «Болонье» победу в матче Серии А с «Сампдорией»

Дубль Арнаутовича принёс «Болонье» победу в матче Серии А с «Сампдорией»
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В матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Болонья» принимала «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 61-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. Результативную передачу отдал защитник хозяев Митчелл Дейкс. На 76-й минуте Арнаутович оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Болонья» набрала 37 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (29) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (68). В следующем туре чемпионата Италии «Болонья» сыграет с туринским «Ювентусом», а «Сампдория» проведёт встречу с «Салернитаной».

Италия - Серия А. 32-й тур
11 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Арнаутович – 61'   2:0 Арнаутович – 76'
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