Почеттино и Мбаппе призвали болельщиков «ПСЖ» поддержать команду в матче с «Марселем»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и 23-летний форвард Килиан Мбаппе призвали болельщиков клуба отложить свои протестные настроения и поддержать команду в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Марселем».
«Следующий воскресный матч с «Марселем» — это не очередная, а особая игра. Понимаю, что болельщики имеют полное право выражать своё недовольство. В этом плане мы очень демократичны, но надеемся, что получим ожидаемую поддержку, а гнев и разочарование от прошлых результатов останутся в стороне. Мы будем делать всё для того, чтобы демонстрировать миру сильный имидж нашего клуба», — приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на Canal+.
«Мы бы хотели, чтобы болельщики были с нами. Понимаем их разочарование. Но, всё-таки, если они будут с нами, это было бы потрясающе, если нет, мы всё равно сделаем свою работу», — добавил Мбаппе.
Напомним, «ПСЖ» столкнулся с недовольством болельщиков после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала» (2:3 общ.).
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