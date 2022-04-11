Стало известно условие, при котором Погба может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заинтересован в переходе в «ПСЖ», если в клубе останется Леонардо, сообщает RMC Sport.

Француз может согласиться на трансфер в стан парижан, если нынешний спортивный директор клуба Леонардо сохранит свой пост. Ранее появилась информация, что он покинет свою должность по окончании текущего сезона.

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.