Василий Уткин: куда мне ехать из своей страны и зачем?

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не собирается уезжать из России.

«Честно говоря, у меня уже второй год нет загранпаспорта. Он закончился во время пандемии, потом я просто не собирался никуда летать. Даже, по-моему, и по стране особенно не ездил – раза два-три за два года.

В общем, нет у меня загранпаспорта. А даже если бы был, я бы всё равно никуда не собирался. Куда это, интересно, я поеду из своей страны? Зачем?

Мне трудно представить обстоятельства, которые бы сейчас прямо угрожали моей жизни и жизни моих близких. В этом случае я бы задумался о чём угодно, но в своей 50-летней жизни я с этим никогда не сталкивался. Я такие планы не обдумывал и не обдумываю», — приводит слова Уткина Sports.ru.

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