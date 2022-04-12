Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Текстильщик» назначил главным тренером Султана Тазабаева

«Текстильщик» назначил главным тренером Султана Тазабаева
Комментарии

Новым главным тренером «Текстильщика» стал Султан Тазабаев. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в телеграм-канале.

Последней работой 47-летнего специалиста была должность ассистента главного тренера в красноярском «Енисее». Также Тазабаев занимал аналогичную должность в «Тереке» (ныне — «Ахмат») в 2010 году, а также с 2016 по 2018 год.

Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался с экс-тренером вратарей команды Сергеем Овчинниковым на предмет его назначения в ивановский «Текстильщик». Сам Овчинников заявил, что комментариев не даёт.

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков опроверг переговоры с Овчинниковым в разговоре с «Чемпионатом».

Новость по теме
В «Текстильщике» прокомментировали слухи о переговорах с Сергеем Овчинниковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022