«Текстильщик» назначил главным тренером Султана Тазабаева

Новым главным тренером «Текстильщика» стал Султан Тазабаев. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в телеграм-канале.

Последней работой 47-летнего специалиста была должность ассистента главного тренера в красноярском «Енисее». Также Тазабаев занимал аналогичную должность в «Тереке» (ныне — «Ахмат») в 2010 году, а также с 2016 по 2018 год.

Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался с экс-тренером вратарей команды Сергеем Овчинниковым на предмет его назначения в ивановский «Текстильщик». Сам Овчинников заявил, что комментариев не даёт.

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков опроверг переговоры с Овчинниковым в разговоре с «Чемпионатом».