В «Текстильщике» прокомментировали слухи о переговорах с Сергеем Овчинниковым
Поделиться
Президент футбольного клуба «Текстильщик» Юрий Ермаков отреагировал на слухи о переговорах с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Овчинниковым.
«Никак не могу это прокомментировать. Кто-то может и ведёт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я — точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», — сказал Юрий Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался экс-тренером вратарей команды Сергеем Овчинниковым на предмет его назначения в ивановский «Текстильщик». Сам Овчинников заявил, что комментариев не даёт.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
11:29
-
11:21
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:36
-
10:03
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:26
-
09:17
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
05:18
-
04:19
-
04:09
-
03:45
-
03:45
-
03:18
-
03:12
-
02:54
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:29
Партнерский контент