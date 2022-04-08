В «Текстильщике» прокомментировали слухи о переговорах с Сергеем Овчинниковым

Президент футбольного клуба «Текстильщик» Юрий Ермаков отреагировал на слухи о переговорах с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Овчинниковым.



«Никак не могу это прокомментировать. Кто-то может и ведёт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я — точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», — сказал Юрий Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев общался экс-тренером вратарей команды Сергеем Овчинниковым на предмет его назначения в ивановский «Текстильщик». Сам Овчинников заявил, что комментариев не даёт.

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