За Рашфордом следят «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, за англичанином следят лондонский «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария» и мадридский «Реал».
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».
В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.
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