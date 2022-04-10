Неймар в стиле Криштиану Роналду отпраздновал гол на тренировке «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отпраздновал гол, который он забил на тренировке, в стиле форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

После 31 сыгранного тура во французской Лиге 1 «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 71 очко. Команда Ральфа Рангника утратила математические шансы на чемпионство, теперь отрыв «красных дьяволов» от «Манчестер Сити», идущего на первом месте, составляет 22 очка за 7 туров до конца чемпионата Англии.

Португалец впервые с 2006 года не выиграет трофей. Тогда Криштиану в составе «Манчестер Юнайтед» впервые завоевал Кубок лиги. В сезоне-2010/2011 Роналду перешёл в «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов.

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