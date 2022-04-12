Алвес — об уходе из «Сан-Паулу»: у пчелы нет времени объяснять мухе, что мёд лучше дерьма

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своём уходе из «Сан-Паулу».



«Я перешёл в «Сан-Паулу», чтобы осуществить мечту. Я думал, что мы можем что-то построить вместе. Мы понимали, что могут быть задержки зарплат, но в какой-то момент стратегия, из-за которой я перешёл, начала давать сбой. Тогда я понял, что с меня хватит. Я достиг предела.



Я стал думать, всё ли в порядке, потому что, повидав всякое, ты начинаешь понимать разницу между хорошим и плохим. Потом я сказал: «У пчелы нет времени объяснять мухе, что мёд лучше дерьма», — приводит слова Алвеса ESPN.com.br.



Алвес покинул «Сан-Паулу» в сентябре прошлого года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции бразильский клуб сократил зарплату игрокам, в том числе Алвесу.

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