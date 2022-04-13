Оливер Кан сообщил о ходе переговоров с Томасом Мюллером

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался на тему продления контракта полузащитника немецкого клуба Томаса Мюллера.

«Мы ведем переговоры с Томасом Мюллером, обсуждения носят позитивный характер. Если нам будет о чём сообщить, мы сделаем это», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

32-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.

С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, забив 42 гола.