Оливер Кан сообщил о ходе переговоров с Томасом Мюллером

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался на тему продления контракта полузащитника немецкого клуба Томаса Мюллера.
«Мы ведем переговоры с Томасом Мюллером, обсуждения носят позитивный характер. Если нам будет о чём сообщить, мы сделаем это», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
32-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.
С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, забив 42 гола.
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