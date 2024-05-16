Чанов: когорта возле Акинфеева должна постараться его переиграть, пока такого не видел

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Когорта, которая сейчас есть возле Игоря, должна постараться его переиграть. Это естественная конкуренция. Но пока я такого не видел. Могу сказать, что Слава имеет хороший задел на будущее», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. С 2004 по 2018 год играл в национальной команде России, провёл 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка страны, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.