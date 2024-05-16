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Широков: Игнашевич прекрасно знает, как выигрывать Кубок России

Широков: Игнашевич прекрасно знает, как выигрывать Кубок России
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

«Балтика» способна противостоять сильным соперникам и обыгрывать эти клубы. Интрига сохраняется, а в финале, в одном матче может быть всё что угодно. Тем более Сергей Николаевич рекордсмен по завоеванию кубков: брал с «Локомотивом» и ЦСКА. Он прекрасно знает, как выигрывать этот трофей. Это ещё дополнительная интрига (смеётся)», — приводит слова Широкова Legalbet.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» сыграют в Суперфинале Кубка России в качестве победителей Пути РПЛ и Пути регионов. Решающий матч турнира пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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