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Булыкин рассказал, чего не хватает Глушенкову, чтобы его обсуждали наравне с Тюкавиным

Булыкин рассказал, чего не хватает Глушенкову, чтобы его обсуждали наравне с Тюкавиным
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Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о вингере железнодорожников Максиме Глушенкове.

«Про Глушенкова говорят, но не так, как про Тюкавина. Всё-таки Тюкавин больше забил голов, а ещё борется за чемпионство с «Динамо». Поэтому и идёт больше разговоров про него. Конечно, ассисты считаются, но для нападающего самое важное — это голы. Всё-таки я Глушенкова больше отношу к форварду, чем к плеймейкеру», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, на данный момент, по сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, Глушенков имеет на своём счету 20 голевых передач в составе «Локомотива» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России нынешнего сезона.

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