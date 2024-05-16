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Рахимов: команда Слишковича — уже немножко другой «Спартак»

Рахимов: команда Слишковича — уже немножко другой «Спартак»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о московском «Спартаке» перед матчем 29-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 14:15 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы видим, что «Спартак» изменился, стал более активный, более агрессивный, поменял схему. И та уверенность с этими победами пришла, даже если мы смотрим кубковый матч. Да, они пропустили, но какое давление они оказывали на «Балтику», и у них были свои моменты, чтобы уйти от поражения. Это уже немножко другой «Спартак», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

Во вторник, 14 мая, «Спартак» проиграл «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России — 0:1.

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