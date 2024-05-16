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Шнякин — о травме Акинфеева: не понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает

Шнякин — о травме Акинфеева: не понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает
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Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о голкипере и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Так много разговоров, так много людей мне вчера написали, болельщиков ЦСКА с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — сказал Шнякин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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