Шнякин — о травме Акинфеева: не понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о голкипере и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Так много разговоров, так много людей мне вчера написали, болельщиков ЦСКА с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — сказал Шнякин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.