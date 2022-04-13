Завидуем Юрану, восхищаемся Карпиным, ругаем Слуцкого и Фернандеса в новом шоу про РПЛ
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«Чемпионат» запускает новый видеоподкаст про российский футбол — «Премьер-Лига Несправедливости»! Ведущие, авторы «Чемпионата» Андрей Панков и Михаил Рождественский, каждую неделю будут разбирать прошедший тур российского первенства: неудачи, победы, яркие события, взлёты и падения.
Подкаст будет выходить в видеоформате на сайте «Чемпионата» в разделе видео и на YouTube-канале «PRO футбол». Первый выпуск уже доступен: обсуждаем 24-й тур, завидуем везению Юрана, ругаем Слуцкого и Фернандеса, восхищаемся Карпиным и сомневаемся в Комппере.
Подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски!
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