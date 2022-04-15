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Часть фанатов «Барсы» ушла с трибун из-за количества болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Часть фанатов «Барсы» ушла с трибун из-за количества болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»
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Болельщики каталонской «Барселоны» остались недовольны количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу» во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 (2:3). Об этом сообщает в соцсетях журналист Самуэль Марсден.

В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с английским «Вест Хэм Юнайтед».

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