Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

По итогам четырёх прошедших встреч 1/4 финала Лиги конференций определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Так, в числе номинантов оказались полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон, поразивший ворота «ПСВ» (2:1), полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который оформил хет-трик в ворота «Будё-Глимт» (4:0), игрок «Марселя» Димитри Пайет, забивший единственный мяч в матче с «ПАОКом», а также нападающий «Фейеноорда» Сирил Дессерс, который оформил дубль в игре с чешской «Славией» (3:1).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» встретится с «Ромой», а «Фейеноорд» сыграет с «Марселем».



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