«Рома» в 3-й раз за 5 лет вышла в полуфинал еврокубков. Столько же лишь у 3 клубов

«Рома» благодаря победе в ответной домашней игре 1/4 финала Лиги конференций над норвежским «Будё-Глимт» (4:0) вышла в полуфинал турнира и отметилась статистическим достижением, сообщает Opta Paolo в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Рома» – одна из четырёх команд, которые за последние пять сезонов смогли как минимум трижды выйти в полуфинал европейских турниров, наравне с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Реалом».
Напомним, что в полуфинале Лиги конференций соперником «Ромы» станет английский «Лестер». В другой паре за выход в финал поспорят французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд».
Первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 1/2 финала турнира состоятся 4 и 5 мая. Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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