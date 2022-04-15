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Салихова — Медведеву: жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется

Салихова — Медведеву: жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

«Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется», — рассказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее Медведев отреагировал на слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани, заявившего, что не знает такой команды, как «Зенит». Медведев напомнил, что «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1 в сезон столетия московского клуба.

До работы в российском клубе Лука Каттани возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен». Итальянский специалист занял должность в структуре красно-белых в декабре 2021 года.

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