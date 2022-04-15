«Зенит» — команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия». Медведев — о словах Каттани

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес питерского клуба.

«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).

Ранее Каттани заявил, что не знает команды «Зенит». До этого он возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен». Итальянский специалист занял должность в структуре красно-белых в декабре 2021 года.