Останкинская телебашня поздравит «Спартак» со 100-летием видеороликом
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На Останкинской телебашне весь день 18 апреля будет демонстрироваться видеоролик в честь 100-летия «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт Останкинской телебашни.
«18 апреля исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва). В честь юбилея футбольного клуба «Спартак» (Москва) с полуночи 18 апреля запустится поздравительный видеоролик, а с наступлением сумерек его дополнит красно-белая подсветка», — говорится в заявлении на сайте Останкинской телебашни.
«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 25 туров располагается на 10-м месте.
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