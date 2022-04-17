Гвардиола высказался о нападающем «Реала» Кариме Бензема
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.
«Бензема выдающийся не только из-за того, что он делает сейчас, но и из-за того, что он делал более 10 лет в «Реале». Он не только бомбардир, но и фантастический, разносторонний игрок. Его карьера феноменальна», — приводит слова Гвардиолы на пресс-конференции после матча Кубка Англии с «Ливерпулем» Footmercato.
В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Карим Бензема сумел забить семь голов в четырёх матчах плей-офф Лиги чемпионов этого сезона. С 12 мячами он располагается на второй строчке в гонке бомбардиров этого розыгрыша ЛЧ вслед за Робертом Левандовским (13 голов).
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