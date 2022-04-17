Нападающий «Ростова» Комличенко впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд

Форвард «Ростова» Николай Комличенко забил гол в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (Тула) (2:1). Этот гол стал для нападающего третьим в трёх матчах РПЛ подряд. Комличенко достиг такого показателя впервые в карьере. Об этом сообщает Opta.

В двух прошлых турах он забивал в ворота «Локомотива» (4:1) и «Крыльев Советов» (1:0).

На счету 26-летнего футболиста в текущем сезоне семь голов и три результативные передачи в 23 матчах. 7 голов также являются рекордным показателем для Комличенко в рамках одного сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее его лучшим результатом по забитым мячам были 4 гола за московское «Динамо» в сезоне-2020/2021.

«Ростов» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане сыграют с московским «Спартаком» 24 апреля.