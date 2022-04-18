Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — первый, «Спартак» вновь 10-й

Завершились все матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.
«Зенит» сохранил лидерство по итогам матчей тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Урал» (3:1) и набрали 55 очков. На три очка меньше у «Динамо», которое в 25-м туре переиграло «Ахмат» (2:0). 44 очка в активе у московского ЦСКА: команда Алексея Березуцкого упустила победу над «Уфой» (1:1) на 95-й минуте. «Сочи» (43), который сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), остаётся на четвёртом месте.
Пятёрку открывает «Краснодар» (39), который на выезде проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2). Шестой — «Локомотив» (38). Столько же очков и у «Крыльев», но они уступают железнодорожникам по дополнительным показателям. «Ахмат» расположился на восьмой позиции с 32 очками.
«Ростов» в гостях переиграл тульский «Арсенал» (2:1) и сместил «Спартак» с девятой строчки. У команд равное количество очков (31), но ростовчане выше за счёт дополнительных показателей. «Нижний Новгород» с 28 очками расположился на 11-й строчке, а «Рубин», сыгравший вничью со «Спартаком», 12-й с 26 очками.
«Химки» (25) и «Уфа» (22) набрали по одному очку в туре и укрепили свои позиции в борьбе за выживание. «Урал» (21) и «Арсенал» (21), проигравшие в своих матчах, остаются в зоне вылета.
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