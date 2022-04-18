«Спартак» дал мне возможность быть узнаваемым». Советник Федуна Камоцци — о столетии клуба

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравил московский клуб со столетием.

«Поздравляю всех болельщиков со столетием! «Спартак» — это клуб, который дал мне возможность быть узнаваемым и признанным. Моя благодарность «Спартаку» бесконечна! Хочу пожелать красно-белым, чтобы они поскорее вернули своё величие, которому будет завидовать весь мир», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.