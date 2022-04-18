«Гент» обыграл «Андерлехт» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Бельгии
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В финальном матче Кубка Бельгии «Гент» встречался с «Андерлехтом». Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась победой «Гента» в серии пенальти (0:0, 4:3 — по пенальти).
В основное время встречи голов забито не было. Главный арбитр Лоуренс Виссер показал пять жёлтых карточек в этом матче. Четыре предупреждения получили игроки «Андерлехта» Кристоффер Олссон, Микаэль Мурильо, Лисандро Магальян и Кристиан Куаме. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Гента» Элиша Овусу. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки «Гента».
Таким образом, «Гент» стал обладателем Кубка Бельгии. Самой титулованной командой является «Брюгге». На счету клуба 11 завоёванных Кубков Бельгии.
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