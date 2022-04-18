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«Гент» обыграл «Андерлехт» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Бельгии

«Гент» обыграл «Андерлехт» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Бельгии
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В финальном матче Кубка Бельгии «Гент» встречался с «Андерлехтом». Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась победой «Гента» в серии пенальти (0:0, 4:3 — по пенальти).

В основное время встречи голов забито не было. Главный арбитр Лоуренс Виссер показал пять жёлтых карточек в этом матче. Четыре предупреждения получили игроки «Андерлехта» Кристоффер Олссон, Микаэль Мурильо, Лисандро Магальян и Кристиан Куаме. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Гента» Элиша Овусу. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки «Гента».

Таким образом, «Гент» стал обладателем Кубка Бельгии. Самой титулованной командой является «Брюгге». На счету клуба 11 завоёванных Кубков Бельгии.

Кубок Бельгии. Финал
18 апреля 2022, понедельник. 16:00 МСК
Гент
Гент
Окончен
0 : 0
4 : 3
Андерлехт
Брюссель
Комментарии
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