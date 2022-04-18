Анзор Кавазашвили рассказал о договорном матче «Спартака» в чемпионате СССР

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал об обстоятельствах договорного матча московского клуба в чемпионате СССР.
«Спартак» не играл договорняки. Но один матч при мне ребята продали. Это была встреча с «Черноморцем» на финише чемпионата-1970. Одесситы боролись за спасение от вылета, а мы вне зависимости от результата оставались на третьем месте.
Одесситы молодцы. Чтобы вывести соперника из строя, они творили «чудеса». Присылали девочек прямо к номерам гостиницы, где жила команда гостей. Дверь открыл – перед тобой красотка. Пальто или плащ распахивает – голая! А девки были все как на подбор!
Но я-то про эту уловку знал. Когда в 11 вечера в дверь постучали, меня разобрал смех. Говорю: «Дорогая моя, приходи завтра, после игры». Она снова принялась стучать, но я так и не открыл.
Выходим на матч. Наши всё время пропускают через центр поля игроков «Черноморца». Один промахнулся, второй… Я что-то заподозрил, но всё равно понять не могу. В конце первого тайма в прыжке забираю мяч у нашего нападающего Виктора Евлентьева. А тот вдруг орёт благим матом на весь стадион: «Что же ты, Анзор, берёшь и берёшь?! Тебе разве не сказали, что надо пропустить?!»
Перерыв. Мы вместе с нашим защитником Женей Ловчевым подходим к Симоняну: «Никита Палыч, что ж такое творится?» Тот зовёт Старостина. Николай Петрович, как обычно, снимает очки, платком протирает: «Да не может быть». При этом никому в раздевалке не сделали ни одного замечания.
Выходим на второй тайм, я уже злой. На последних минутах нам всё же забивают, проигрываем – 0:1. Возвращаемся в раздевалку. Все убитые. И тут кто-то очень громко говорит: «Вы хоть бы поделились деньгами!»
После этой истории я стал подумывать о том, чтобы закончить играть. Для меня это было убийство. Кстати, «Черноморцу» той победы не хватило, они вылетели в первую лигу», – приводит слова Кавазашвили Metro.
- 18 апреля 2022
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