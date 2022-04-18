Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анзор Кавазашвили рассказал о договорном матче «Спартака» в чемпионате СССР

Анзор Кавазашвили рассказал о договорном матче «Спартака» в чемпионате СССР
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал об обстоятельствах договорного матча московского клуба в чемпионате СССР.

«Спартак» не играл договорняки. Но один матч при мне ребята продали. Это была встреча с «Черноморцем» на финише чемпионата-1970. Одесситы боролись за спасение от вылета, а мы вне зависимости от результата оставались на третьем месте.

Одесситы молодцы. Чтобы вывести соперника из строя, они творили «чудеса». Присылали девочек прямо к номерам гостиницы, где жила команда гостей. Дверь открыл – перед тобой красотка. Пальто или плащ распахивает – голая! А девки были все как на подбор!

Но я-то про эту уловку знал. Когда в 11 вечера в дверь постучали, меня разобрал смех. Говорю: «Дорогая моя, приходи завтра, после игры». Она снова принялась стучать, но я так и не открыл.

Выходим на матч. Наши всё время пропускают через центр поля игроков «Черноморца». Один промахнулся, второй… Я что-то заподозрил, но всё равно понять не могу. В конце первого тайма в прыжке забираю мяч у нашего нападающего Виктора Евлентьева. А тот вдруг орёт благим матом на весь стадион: «Что же ты, Анзор, берёшь и берёшь?! Тебе разве не сказали, что надо пропустить?!»

Перерыв. Мы вместе с нашим защитником Женей Ловчевым подходим к Симоняну: «Никита Палыч, что ж такое творится?» Тот зовёт Старостина. Николай Петрович, как обычно, снимает очки, платком протирает: «Да не может быть». При этом никому в раздевалке не сделали ни одного замечания.

Выходим на второй тайм, я уже злой. На последних минутах нам всё же забивают, проигрываем – 0:1. Возвращаемся в раздевалку. Все убитые. И тут кто-то очень громко говорит: «Вы хоть бы поделились деньгами!»

После этой истории я стал подумывать о том, чтобы закончить играть. Для меня это было убийство. Кстати, «Черноморцу» той победы не хватило, они вылетели в первую лигу», – приводит слова Кавазашвили Metro.

Самые ценные реликвии «Спартака». От пиджака Старостина до галстука Карреры Самые ценные реликвии «Спартака». От пиджака Старостина до галстука Карреры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022