Самые ценные реликвии «Спартака». От пиджака Старостина до галстука Карреры

Музей «Спартака» — это не только медали и кубки. Какие ещё раритеты там хранятся? Сейчас покажем.

18 апреля – большая дата для «Спартака»: ровно сто лет назад был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района, который стоял у истоков нынешнего клуба. За целый век в истории команды было немало трофеев, ярких и легендарных личностей, которые своим талантом и самоотдачей приумножали славу красно-белых.

Свидетельства о них собраны в музее «Спартака»: более 10 000 фотографий, 700 видео и 600 экспонатов, связанных с командой. Мы отобрали 10 самых знаковых, на наш взгляд реликвий из разных эпох, чтобы через них рассказать 100-летнюю историю.

Старостин

Музей, как и «Спартак», начинается со Старостиных. Николай Петрович – «отец» клуба, поэтому большая часть экспонатов связана с ним. Центральное место экспозиции занимает его домашний пиджак: Сергей Родионов рассказывал, что в нём Николай Петрович ходил в гостиничном номере, когда команда приезжала на выезд.

Домашний пиджак Николая Петровича Старостина Фото: «Чемпионат»

Здесь же его удостоверения, партбилет, очки, которые он носил в последние годы жизни. А ещё — счёты: Николай Петрович закончил коммерческое училище братьев Мансфельд по специальности бухгалтер. Тут же стоят две старые-старые фотографии с предками Старостиных, на одной из которых изображены родители спартаковских братьев. Старостин-старший мечтал, чтобы его сыновья, как и он, стали егерями. Но братья выбрали спортивный путь и стали футболистами.

Фото: «Чемпионат»

Кубок СССР

Почётное место в клубном музее занимает Кубок СССР. Трофей разыгрывался с 1936 года и до развала Советского Союза – последним стал сезон-1991/1992. Кубок был создан по образу и подобию хрустальной вазы-крюшонницы, которую приметил первый председатель секции футбола СССР Алексей Соколов в одном из московских магазинов. Он эту вазу купил, после чего её модернизировали: ювелиры приделали серебряные ножки, сделали крышку с фигуркой футболиста, а на одну из сторон поместили герб СССР.

Кубок СССР Фото: «Чемпионат»

На кубке нет живого места – крышка усеяна названиями всех команд-победителей. «Спартак» упоминается чаще всех — он 10 раз брал трофей. Последний кубок был завоёван в мае 1992 года: в матче с ЦСКА Владимир Бесчастных сделал хрустальный дубль.



Когда турнир был упразднён, а ему на смену пришёл Кубок России, советский трофей отдали красно-белым на вечное хранение.

Кубки «Спартака»



Кубок СССР (10 – рекорд): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/1992.

Кубок России (3): 1993/1994, 1997/1998, 2002/2003.

Икона «Спартака»

Один из самых первых экспонатов музея – так называемая икона «Спартака». Это фотография команды 1930-х годов с автографами, которую разыгрывала газета «Красный спорт».

Фотография «Спартака» 1930-х годов с автографами Фото: «Чемпионат»

Любителям футбола предлагалось угадать счёт в финале Кубка СССР 1938 года, в котором «Спартак» играл с ленинградским «Электриком». Матч закончился со счётом 3:2, и этот исход точно предугадал Константин Есенин – сын известного русского поэта Сергея Есенина, статистик №1 советского спорта, а ещё страстный болельщик «Спартака». Эта награда пережила войну: Константин Сергеевич был на фронте и даже в окопах не забывал о любимом клубе – писал о нём стихи. «У каждого за спиной в те дни было «дыхание Родины огромной», но и свой дом, своя улица, товарищи, друзья. У меня за спиной был «Спартак», – рассказывал он.



А вот отрывок одного из его стихотворений:



День придёт, и перламутром шёлка

В бирюзе, сверкающей росой,

Замелькают красные футболки

С знаменитой белой полосой!

Медаль Нетто

Ветеранская футболка, пропитанная потом и кровью, школьный аттестат и золотые медали – это реликвии Игоря Александровича Нетто.

Ветеранская футболка Игоря Александровича Нетто Фото: «Чемпионат»

Он стал капитаном «Спартака» и сборной СССР в 24 года и проносил эту повязку 10 лет. У Нетто была великолепная техника, тонкое понимание сути футбола, он был лидером и на поле, и в раздевалке. Его уже при жизни называли великим. И не просто так: Нетто брал со «Спартаком» три Кубка СССР, пять раз золото чемпионата страны, а ещё побеждал со сборной на Олимпиаде-1956 и в финале Кубка Европы – 1960. Тогда сборная СССР в финале обыграла Югославию 2:1. Золотая медаль Нетто за ту победу тоже хранится в музее «Спартака».

Медаль Игоря Нетто за победу в Кубке Европы Фото: «Чемпионат»

Футболка Черенкова

Эту футболку с пришитой белой полосой и ромбиком носил совсем юный Черенков. Фёдор был еще совсем мальчишкой и вряд ли мог представить, что впоследствии влюбит сотни ребят в спартаковский футбол и они запишутся в секцию, чтобы однажды надеть такую же футболку.

Футболка Фёдора Черенкова Фото: «Чемпионат»

Черенков без преувеличения стал символом «Спартака». В нём сочеталось умение играть в пас, читать игру и управлять ею, затевая знаменитые стеночки и забегания. Черенков был скромным, но при этом великим. Он стал своим и родным для тысяч людей, за что и получил прозвище Народный футболист. Черенков провёл за клуб 494 матча – это рекорд, который вряд ли кому-то в ближайшее время удастся побить.

Перчатки Дасаева

Ринат Дасаев – мировая величина в истории «Спартака», вратарь столетия. Он чаще любого другого спартаковца попадал в символические сборные мира. В этих перчатках Дасаев блистал на чемпионате Европы 1988 года. Дасаева тогда признали лучшим вратарём мира. Такого среди наших голкиперов добивался только Лев Яшин.

Перчатки Рината Дасаева Фото: «Чемпионат»

Награды Симоняна

Ещё один легендарный игрок «Спартака» – Никита Павлович Симонян. В музее собраны все его медали и награды, которые он передал «Спартаку» на вечное хранение. Среди прочих выделяется золотая олимпийская медаль, полученная в 1956 году. Тогда награды выдавались лишь 11 участникам финального матча, и на решающий матч тренер Качалин поставил Симоняна вместо Эдуарда Стрельцова, который провёл все остальные игры. Никита Павлович после порывался отдать свою медаль Стрельцову, но тот отказался: мол, я ещё молодой, у меня всё впереди.

Здесь же поздравительная телеграмма от Леонида Утёсова и календарик с автографом Юрия Гагарина. Как-то они пересеклись в ресторане, и Никита Павлович попросил Гагарина расписаться. Космонавт запросил обмен: его автограф на автограф Симоняна.

Телеграмма от Леонида Утёсова и календарик с автографом Юрия Гагарина Фото: «Чемпионат»

Футболка Тихонова

Футболка Андрея Тихонова с чемпионского матча с «Аланией» в 1996 году – ещё одна спартаковская реликвия. В том сезоне две команды набрали одинаковое количество очков – 72 в 34 матчах. По регламенту титул разыгрывался в дополнительной встрече на нейтральном поле. Так «Спартак» и «Алания» встретились в Петербурге. Встреча закончилась со счётом 2:1 – 17-е чемпионство в истории спартаковцам подарил Тихонов, оформивший дубль. В том сезоне полузащитника признали лучшим футболистом России за его бомбардирские способности.

Футболка Андрея Тихонова с чемпионского матча с «Аланией» в 1996 году Фото: «Чемпионат»

Галстук и вино Карреры

Стеллаж 22-го и последнего чемпионства «Спартака» посвящён в том числе и Массимо Каррере. Здесь есть его красный вязаный галстук, который он сам называл фартовым: итальянец провёл в нём почти весь чемпионский сезон, а после заключительного матча передал в музей.

Галстук Массимо Карреры Фото: «Чемпионат»

Ещё один подарок Массимо – бутылка коллекционного вина Амароне. Таких бутылок всего три, их на заказ сделал знакомый винодел Массимо по случаю чемпионства «Спартака». Одну Каррера оставил себе, вторую – консулу, который выдал ему российскую визу. Ну а третья хранится теперь на «Открытии».

Ещё один подарок Массимо – бутылка коллекционного вина Амароне Фото: «Чемпионат»

22 чемпионства «Спартака»



1936, 1938, 1939, 1952, 1953 ⭐️, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 ⭐️⭐️, 1987, 1989, / 1992, 1993, 1994 ⭐️⭐️⭐️ ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 ⭐️⭐️⭐️⭐️, 2001, 2016/17.

Космический вымпел

Самый необычный экспонат музея – вымпел «Спартака», который побывал в космосе. На орбиту его свозил космонавт Сергей Рязанский. На обратной стороне есть доказательство – штампик Роскосмоса, которым помечают все вещи во время предполётной инвентаризации.

Вымпел «Спартака», побывавший в космосе Фото: «Чемпионат»

Рязанский рассказывал, что даже в космосе смотрел матчи, поэтично добавляя, что для него «Спартак» — лучший клуб не просто в мире, а во всей вселенной.