«Бавария» завершит сделку по переходу защитника «Аякса» в ближайшие дни
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Мюнхенская «Бавария» в ближайшие дни завершит сделку по переходу в команду защитника нидерландского «Аякса» Нуссайра Мазрауи. Марокканский футболист перейдёт в новый клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, устная договорённость с агентом Мазрауи Мино Райолой была достигнутана прошлой встрече, но соглашение ещё не подписано.
24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
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