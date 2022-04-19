«Бавария» завершит сделку по переходу защитника «Аякса» в ближайшие дни

Мюнхенская «Бавария» в ближайшие дни завершит сделку по переходу в команду защитника нидерландского «Аякса» Нуссайра Мазрауи. Марокканский футболист перейдёт в новый клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, устная договорённость с агентом Мазрауи Мино Райолой была достигнутана прошлой встрече, но соглашение ещё не подписано.

24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.