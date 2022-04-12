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«Бавария» намерена достичь устной договорённости по переходу Гравенберха и Мазрауи

«Бавария» намерена достичь устной договорённости по переходу Гравенберха и Мазрауи
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Мюнхенская «Бавария» собирается достичь устной договорённости об условиях личного договора по пятилетнему контракту с футболистом «Аякса» Райаном Гравенберхом. Сейчас мюнхенцы работают над завершением сделки с «Аяксом», всё ещё обсуждая сумму трансфера. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, к достижению договорённости по переходу в «Баварию» также близок ещё один футболист «Аякса» Нуссайр Мазрауи. Мино Райола участвует в переговорах в качестве агента обоих игроков.

Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.

Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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