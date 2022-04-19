«Арсенал» — главный претендент на полузащитника «Реала»

Лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, ранее главным претендентом на подписание 26-летнего футболиста был итальянский «Милан», но они отложили вариант с возможным трансфером Асенсио из-за его требований по зарплате. «Реал» собирается выставить Асенсио на продажу в летнее трансферное окно.
26-летний Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл в составе испанской команды 36 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.
«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:
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