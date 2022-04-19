Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — главный претендент на полузащитника «Реала»

«Арсенал» — главный претендент на полузащитника «Реала»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» лидирует в гонке за подписание полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, ранее главным претендентом на подписание 26-летнего футболиста был итальянский «Милан», но они отложили вариант с возможным трансфером Асенсио из-за его требований по зарплате. «Реал» собирается выставить Асенсио на продажу в летнее трансферное окно.

26-летний Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл в составе испанской команды 36 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Стерлинг, Иско и Асенсио могут стать игроками «Милана» в случае продажи клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022