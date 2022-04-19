Стерлинг, Иско и Асенсио могут стать игроками «Милана» в случае продажи клуба

ФК «Милан» может быть продан инвестиционной компании из Бахрейна «Investcorp». В этом случае в летнее трансферное окно состав итальянского клуба может быть значительно усилен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника в случае продажи клуба летом, «Милан» попытается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а также вингера Марко Асенсио и атакующего полузащитника Иско, выступающих за мадридский «Реал».

Контракт Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Иско может покинуть мадридский «Реал» бесплатно в конце сезона.

Ранее также публиковались сообщения об интересе «Милана» к Марко Асенсио.

По информации источника, «Милан» может получить около € 300 млн. на трансферы от нового владельца.

Обзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Интер» (0:0)

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