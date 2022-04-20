Роман Широков: очевидно, что сегодня в «Рубине» тренер не справляется

Бывший полузащитник «Рубина» Роман Широков прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» (1:3).

«Енисей» хорошо играет. Обыграть дважды команды из РПЛ — это не так просто. «Рубин», может быть, найдёт причину неудачных выступлений в себе.

Не пора ли Слуцкому на выход? Не знаю, куда ему пора. Но очевидно, что сегодня в «Рубине» тренер не справляется. Менять тренера за пять туров до конца — не знаю. Конечно, можно поменять и встряхнуть команду, но внутри руководства Рустем Фидаевич, наверное, больше находится. Не стоит забывать, что есть условия расторжения. Для того чтобы расторгать, нужно иметь ещё адекватную замену. Тяжёлая ситуация», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.