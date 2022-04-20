«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч «Енисей» — «Рубин». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. «Рубин» проиграл «Енисею» со счётом 1:3.



Таким образом, красноярский клуб вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.



В 1/8 финала Кубка России «Енисей» разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:0, а «Рубин» одолел волгоградский «Ротор» (2:1). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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