В «Енисее» прокомментировали выход команды в полуфинал Кубка России

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России.

«Поздравляю сотрудников, болельщиков «Енисея», всех, кто поддерживает нашу команду. Эмоции отличные! У нас сегодня был хороший футбол, было много болельщиков. Сейчас весь Красноярский край поддерживает «Енисей». Я говорил, что только вместе мы победим. Мы играем для болельщиков. «Енисей» заслужил эту победу по игре и по счёту. Мы хотим играть в умный, интеллектуальный футбол. Сейчас испытываем радость и усталость — вот такие эмоции», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В 1/4 финала Кубка России «Енисей» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.