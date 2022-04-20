У «Спартака» ещё есть шанс взять трофей на столетие. Супердерби в Кубке! LIVE

Привет, друзья! Посреди недели мы обычно упиваемся классным европейским футболом, но сегодня и России есть что предложить требовательному болельщику. Четвертьфинал национального Кубка — само по себе крутое событие, а наличие в нём супердерби многократно повышает интерес к этой стадии. Один полуфиналист («Динамо») стал известен накануне — ещё три определятся сегодня. В 14:30 по Москве стартуют «Енисей» с «Рубином». Следом сразятся «Алания» и «Зенит». Ну а кульминацией футбольной среды станет противоборство ЦСКА и «Спартака» на «Песчанке». Вот где огонь страстей сегодня будет гарантированно полыхать! Пропустить такое ну никак нельзя. Начало — в 19:30. Все матчи среды — в нашей большой онлайн-трансляции.
📑 В канун дерби наш тактический автор Михаил Гончаров разобрал проблемы ЦСКА. Хотя в таких матчах логика и расклады часто не работают — на первый план выходят эмоции, характер. Тем интереснее.
Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»
📺 Все матчи 1/4 финала Кубка России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ»:
⌚️ 14:30. «Енисей» — «Рубин»
⌚️ 17:00. «Алания» — «Зенит»
⌚️ 19:00. ЦСКА — «Спартак»
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