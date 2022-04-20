Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Прямая трансляция 1/4 финала Кубка России: онлайн матчей ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин»

У «Спартака» ещё есть шанс взять трофей на столетие. Супердерби в Кубке! LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Три кубковых четвертьфинала — в одной трансляции!

Привет, друзья! Посреди недели мы обычно упиваемся классным европейским футболом, но сегодня и России есть что предложить требовательному болельщику. Четвертьфинал национального Кубка — само по себе крутое событие, а наличие в нём супердерби многократно повышает интерес к этой стадии. Один полуфиналист («Динамо») стал известен накануне — ещё три определятся сегодня. В 14:30 по Москве стартуют «Енисей» с «Рубином». Следом сразятся «Алания» и «Зенит». Ну а кульминацией футбольной среды станет противоборство ЦСКА и «Спартака» на «Песчанке». Вот где огонь страстей сегодня будет гарантированно полыхать! Пропустить такое ну никак нельзя. Начало — в 19:30. Все матчи среды — в нашей большой онлайн-трансляции.

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»
Live Олег Лысенко

📑 В канун дерби наш тактический автор Михаил Гончаров разобрал проблемы ЦСКА. Хотя в таких матчах логика и расклады часто не работают — на первый план выходят эмоции, характер. Тем интереснее.

ЦСКА внезапно посыпался. Что надо поменять перед дерби со «Спартаком»? ЦСКА внезапно посыпался. Что надо поменять перед дерби со «Спартаком»?
10:43 Олег Лысенко

Где смотреть матч ЦСКА — «Спартак»

📺 Все матчи 1/4 финала Кубка России в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ»:

⌚️ 14:30. «Енисей» — «Рубин»
⌚️ 17:00. «Алания» — «Зенит»
⌚️ 19:00. ЦСКА — «Спартак»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022