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«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России

«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России
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Сегодня, 20 апреля, проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.

Хозяева открыли счёт в игре на 55-й минуте — отличился Батраз Гурциев. После розыгрыша углового Давид Кобесов выполнил мягкую подачу в штрафную, Гурциев выскочил из-за спин защитников и головой подрезал мяч в сетку ворот. Дуглас Сантос сравнял счёт в игре на 71-й минуте. Юри Алберто сделал передачу под забегание Данила Кругового, тот от левого края штрафной прострелил в центр, Алан Цараев в подкате попытался прервать атаку, но Дуглас Сантос подхватил мяч, продвинулся чуть вперёд и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Иван Сергеев вывел гостей вперёд на 81-й минуте. Розыгрыш углового привёл к прострелу Далера Кузяева во вратарскую, где защитники владикавказцев не уследили за Сергеевым, который в падении переправил мяч в угол ворот. Хозяева сравняли счёт в игре прямым ударом со штрафного — на 92-й минуте отличился Николай Гиоргобиани. Нападающий со штрафного здорово пробил над стенкой, направив мяч в угол ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».

В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

Кубок России. 1/4 финала
20 апреля 2022, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 2
6 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Гурциев – 55'   1:1 дос Сантос – 71'   1:2 Сергеев – 82'   2:2 Гиоргобиани – 90+3'
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