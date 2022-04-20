«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка России

Сегодня, 20 апреля, проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.
Хозяева открыли счёт в игре на 55-й минуте — отличился Батраз Гурциев. После розыгрыша углового Давид Кобесов выполнил мягкую подачу в штрафную, Гурциев выскочил из-за спин защитников и головой подрезал мяч в сетку ворот. Дуглас Сантос сравнял счёт в игре на 71-й минуте. Юри Алберто сделал передачу под забегание Данила Кругового, тот от левого края штрафной прострелил в центр, Алан Цараев в подкате попытался прервать атаку, но Дуглас Сантос подхватил мяч, продвинулся чуть вперёд и с близкого расстояния расстрелял ворота.
Иван Сергеев вывел гостей вперёд на 81-й минуте. Розыгрыш углового привёл к прострелу Далера Кузяева во вратарскую, где защитники владикавказцев не уследили за Сергеевым, который в падении переправил мяч в угол ворот. Хозяева сравняли счёт в игре прямым ударом со штрафного — на 92-й минуте отличился Николай Гиоргобиани. Нападающий со штрафного здорово пробил над стенкой, направив мяч в угол ворот.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».
В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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