«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Реалом». Команды будут играть на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Противостояние начнётся в 22:30 мск.
«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 32 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 75 очков. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Севилья» с 60 очками занимает третье место. Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны с 60 очками в активе.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
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