Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022

Сегодня, 21 апреля, состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в 1/2 финала примут 2 команды из ФНЛ и 2 команды из РПЛ.



Результаты жеребьёвки:

«Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ);

«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).

В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, «Алания» одолела «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин».

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».



Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.