Кавазашвили: финал Кубка между «Аланией» и «Енисеем»? Такого не может быть!

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.
«Команды ФНЛ будут настраиваться на команды РПЛ во всеоружии! Лёгких игр не будет. Тем более «Алания» и «Енисей» точно захотят понравиться москвичам. Сильная команда должна знать, что любой соперник опасен!
Московское «Динамо» показывает, что могут играть наравне с «Зенитом». Бело-голубые возрождаются, как феникс. Они являются флагманами нашего чемпионата. У «Спартака» же надежда осталась только на Кубок, так как в чемпионате провал! Надеюсь увидеть достойный финал между московскими командами.
Финал между «Аланией» и «Енисеем»? Такого не может быть!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
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