Тюкавин: хотелось бы встретиться в финале со «Спартаком», но об этом говорить рано

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Думал, что попадём на «Енисей» и будем играть с моим бывшим тренером – Вадимом Вячеславовичем Гараниным. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь. Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.